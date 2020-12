32.º Encontro dos EMMMSU na Igreja do Campanário

No próximo dia 13 de Dezembro, realiza-se o 32.º Encontro dos EMMMSU (Encontros Mensais dos Militares Madeirenses que Serviram no Ultramar) na Igreja do Campanário, no concelho da Ribeira Brava.

Os antigos militares naturais da Madeira e os seus familiares podem participar neste evento, devendo, no entanto, comunicar essa intenção até o dia 11 de Dezembro através do número 968041678 .

Há ainda transporte para os inscritos. Estará um autocarro, às 08h30, em Machico (junto à paragem dos autocarros), passando em Santa Cruz, às 08h45 e às 09 horas, na Avenida do Mar (junto à GNR).

É obrigatório o uso de máscara.

Eis o programa:

10h30 - Missa na Igreja do Campanário.

11h30 - Homenagem aos militares falecidos no Ultramar e aos militares falecidos após o regresso do Ultramar. A cerimónia será no cemitério da localidade.

13 horas - Almoço – Convívio no restaurante do Hotel da Encumeada