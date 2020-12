Homem armado apanhado com cocaína no Jardim Municipal

Um individuo do sexo masculino foi detido ontem à noite, na posse de droga e de armas brancas, na baixa do Funchal.

A PSP abordou o homem, com cerca de 40 anos, por volta das 23 horas, no Jardim Municipal, no decurso de um patrulhamento de rotina, apurou o DIÁRIO.

Ao manifestar um comportamento apreensivo perante os agentes da autoridade e sem conseguir justificar a razão da sua presença naquele local quando a cidade estava já praticamente deserta e com todos os estabelecimentos fechados, o suspeito foi então submetido a uma revista sumária.

A Polícia viria a confirmar que o homem estava na posse de duas doses de cocaína e ainda duas armas brancas, entre as quais um punhal.

Foi detido e conduzido à esquadra do Funchal onde foi detido por posse de arma proibida e suspeita da prática do crime de tráfico de estupefacientes.

Deverá ser presente esta manhã ao juíz de turno do Tribunal da Comarca da Madeira para aplicação das medidas de coacção ou poderá o processo baixar para inquérito. A decisão cabe ao Ministério Público, titular da acção penal.