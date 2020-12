Vento, nuvens e chuva na Madeira

Este fim-de-semana será de chuva, vento e nuvens no Arquipélago da Madeira que tem alerta laranja para o mau tempo no mar, nomeadamente vento e agitação marítima forte, entre a madrugada de sábado (03h) até às 15 horas de domingo, 6 de Dezembro, passando depois para alerta amarelo até às 6h da madrugada de segunda-feira, dia 7, aponta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Em terra, o vento também vai soprar forte (30 a 45 km/h) do quadrante norte, com rajadas até 80 km/h nas terras altas até ao fim da tarde.

No Funchal, o céu estará muito nublado e haverá possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e vento inferior a 15 km/h.

É ainda esperado uma pequena descida da temperatura.

O mar estará agitado em toda a ilha. A Costa Norte terá ondas de noroeste com 4 a 5 metros, aumentando gradualmente para 5 a 6 metros.

A temperatura da água do mar rondará os 20/21ºC