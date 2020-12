Funcionário da Câmara Municipal de Machico infectado com covid-19

Um funcionário da Câmara Municipal de Machico, que exerce funções no edifício dos Paços do Concelho, está infectado com covid-19, revela a autarquia através de um comunicado de imprensa.

Durante o dia de hoje, será efectuada a desinfeção de todo o edifício, de acordo com o previsto no plano contingência.

"Neste contexto, as autoridades de saúde procederão à respectiva avaliação epidemiológica e levantamento de contactos próximos do funcionário em causa, de acordo com o previsto nos procedimentos da Autoridade de Saúde", concluiu.