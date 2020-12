Uma forte colisão de viatura ligeira com dois ocupantes contra um muro na Quinta do Leme, em Santo António, mobiliza, a esta hora, 5 viaturas e 15 elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

No socorro ao acidente ocorrido já depois das 13 horas, foram mobilizadas duas ambulânciasde socorro, a viatura de desencarceramento, o veículo ‘chefe’ e a viatura ‘de limpeza’.

No carro acidentado, além do condutor, seguia um jovem acompanhante. Desconhece-se, para já, a gravidade dos sinistrados.