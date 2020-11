JPP apresenta requalificação do Relógio de Água da Azenha no Caniço

O Juntos pelo Povo (JPP) esteve, hoje, dia 13 de Novembro, no Caniço, onde realizou uma iniciativa no âmbito da valorização patrimonial, nomeadamente a apresentação da requalificação do Relógio de Água da Azenha.

Trata-se de "um importante património cultural e um exemplo único da arquitectura industrial da Região", que conta apenas com três exemplares, dois no município de Santa Cruz e um na Ponta de Sol.

Rafael Nunes, porta-voz da iniciativa, enalteceu a postura dos órgãos executivos na valorização do património histórico e relembrou “que o JPP levou em 2017, à Assembleia Legislativa da Madeira, uma iniciativa a propor a valorização deste mesmo Relógio de Água que, entretanto, foi chumbada pelo PSD e pelo CDS, apesar de não estarem coligados na altura, já faziam este pacto contra a valorização do património, principalmente quando se tratava de Santa Cruz”.

Perante o chumbo da proposta, a Câmara Municipal de Santa Cruz, liderada pelo JPP, avançou com as obras de requalificação e criou uma equipa multidisciplinar sob a coordenação do historiador de arte, professor Emanuel Gaspar, para devolver a dignidade a este espaço.

“Uma recuperação fenomenal, fruto de um trabalho conjunto entre a autarquia e a junta de freguesia do Caniço e que vem dar uma nova vida a este monumento histórico que já estava num avançado estado de degradação”, vincou.

O deputado destaca ainda que o trabalho e requalificação foi feito "com a prata da casa", já que "em tempo de pandemia não podemos nos dar a muitas despesas". No seu entender, um "bom exemplo de gestão".

"Recuperámos um património com o mínimo de gasto possível, mas com a máxima autenticidade e sem colocar em causa as ajudas sociais e os apoios diretos às famílias, mantendo a missão social que é particularmente importante nesta conjuntura pandémica”, conclui.