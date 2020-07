Autarca do Funchal critica “excessos noctívagos” ou para vincar “posição ideológica”

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, já reagiu ao acto de vandalismo que foi perpetrado contra a estátua do navegador Cristóvão Colombo, que se encontra no Parque de Santa Catarina, no Funchal.

Na sua página oficial na rede social Facebook, o autarca lembrou que o Funchal é uma cidade cosmopolita e multicultural que sempre cultivou a tolerância às diferenças. “Este domingo a cidade amanheceu maculada por alguns episódios de vandalismo urbano perpetrados durante a passada madrugada. Sejam fruto de excessos noctívagos ou para vincar uma qualquer posição ideológica, nada justifica atentar contra o património, material ou imaterial, dos funchalenses”.

O autarca deixou ainda uma advertência a todos aqueles que procuram extrair dividendos, sejam de que natureza for ferindo, boicotando e vandalizando a nossa cidade do Funchal. “Encontrarão nesta equipa um empedernido opositor”. E mais: “Continuaremos com redobrada determinação e a humildade de sempre a mostrar ao mundo que é com civismo e tolerância que se honra o legado de valores que construiu no Funchal uma grande comunidade de gente responsável e trabalhadora”.

Entretanto, e depois da Polícia de Segurança Pública ter estado no local a tomar conta da ocorrência, os serviços municipais já procederam à remoção da estátua de Cristóvão Colombo. “Já foi recolhida para ser reparada e regressará em breve à sua morada no Parque de Santa Catarina”.