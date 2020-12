Lisboa nunca pediu excepção para CINM. A notícia faz manchete na edição de hoje do DIÁRIO disponível na página 5.

Bruxelas diz que a Zona Franca desrespeitou normas europeias e exige devolução das ajudas, argumentando que o país jamais defendeu que o regime aplicado à praça madeirense fosse excluído das regras dos auxílios estatais.

Sobre esta matéria, o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, critica todo o processo e diz que a RAM vai aguardar pela comunicação oficial. Já a SDM estranha ‘timing’ do anúncio da decisão.

A maior foto da capa do DIÁRIO mostra a casa de um emigrante iluminada para a época de Natal com 70 mil lâmpadas. Depois das 15 mil luzes de 2019, José Carlos Freitas regressou de Londres para tornar a montar sozinho, na sua casa, uma ‘atracção turística’ em Santo António. Há visitantes que até oferecem dinheiro. Uma reportagem para ler na página 32

Noutra matéria, a pandemia vai encerrar mais lojas no início do ano. ACIF fala em várias insolvências pedidas este mês e antevê cenário drástico no primeiro trimestre de 2021.

Casos de covid-19 nas escolas sem efeito no calendário é outro tema em destaque. Secretário da Saúde garante que as infecções não vão ditar o fecho antecipado dos estabelecimentos antes das férias de Natal. Ontem a Madeira registou recorde de 32 novos casos positivos.

No futebol madeirense, Carlos Pereira procura o seu 25.º treinador.

