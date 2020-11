Destino da pedra da calçada retirada do Porto da Cruz preocupa RIR

O Partido RIR vai solicitar à Câmara Municipal de Machico, informações sobre o destino da calçada madeirense retirada do Mercado Velho do Porto da Cruz, uma atitude considerada um “atentado ao património regional”.

Roberto Vieira, coordenador regional do partido, diz que em causa estão valores na ordem dos milhares de euros, pelo que importa saber que destino terá este património.

Por isso, vai fazer chegar esta preocupação às entidades regionais responsáveis pelo património, bem como ao Ministério Público, para que se apure responsabilidades.

“O Governo Regional não pode ser cúmplice desta gente irresponsável, o património regional não é do sr. presidente da Câmara de Machico, mas sim da Madeira e dos madeirenses”, diz Roberto Vieira, esperando que não aconteça com estas pedras o que aconteceu com os paralelepípedos retirados das estradas regionais, aquando da substituição da calçada por alcatrão e que “foram aparecendo em obras particulares, um pouco por toda a ilha”.

Em nome do património, o RIR solicita às entidades competentes a reposição imediata da calçada regional madeirense retirada do Mercado Velho do Porto da Cruz.