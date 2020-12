CINM concentra as discussões

A notícia de que a Comissão Europeia concluiu que o regime da Zona Franca da Madeira (ZFM) desrespeitou as regras de ajudas estatais, pois abrangeu empresas que não contribuíram para o desenvolvimento da Região, pelo que Portugal deve recuperar os apoios prestados, dominou a actualidade noticiosa de hoje, motivando várias reacções.

Bruxelas conclui que Zona Franca da Madeira desrespeitou regras e reclama recuperação de ajudas A Comissão Europeia concluiu hoje que o regime da Zona Franca da Madeira (ZFM) desrespeitou as regras de ajudas estatais, pois abrangeu empresas que não contribuíram para o desenvolvimento da região, pelo que Portugal deve recuperar os apoios prestados.

Neste mesmo dia ficou a saber-se que Lito Vidigal deixou o comando técnico do treinador do Marítimo. O técnico já não orientou o treino do plantel, realizado na Ribeira Brava, que foi conduzido por Milton Mendes, que irá comandar a equipa no jogo com o Farense.

Lito Vidigal já não é treinador do Marítimo Técnico de 51 anos tinha assinado um contrato de dois anos

Outra notícia desta sexta-feira dá conta de um caso de doença dos Legionários que levou ao encerramento de um estabelecimento hoteleiro no concelho do Porto Moniz.

Caso de 'legionella' fecha estabelecimento hoteleiro no Porto Moniz Um caso de doença dos Legionários levou ao encerramento de um estabelecimento hoteleiro no concelho do Porto Moniz, informou hoje o Gabinete do Secretário Regional de Saúde e Proteçcão Civil.

É também notícia o facto de as ligações entre a Madeira e o Porto Santo terem registado uma quebra de 35% nos primeiros nove meses do ano, entre Janeiro e Setembro, comparativamente ao mesmo período de 2019. Foram 195,6 mil os passageiros transportados entre as duas ilhas.

Transporte marítimo entre Madeira e Porto Santo com quebra de 35% Os dados da Direcção Regional de Estatística da Madeira apontam para o transporte de 195,6 mil passageiros entre Janeiro e Setembro

Entretanto, os aeroportos da Madeira registaram também uma quebra de 64,5% no número de passageiros, entre Janeiro e Setembro deste ano, tendo sido transportados quase 927 mil passageiros.