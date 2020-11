Iniciativa Liberal defende Centro Internacional de Negócios da Madeira

O partido Iniciativa Liberal defende o Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) e a prorrogação do prazo de aceitação de empresas que vai possibilitar a compensação de saídas de empresas com novas entradas, e vai proporcionar capacidade de crescimento, factor fundamental na criação de riqueza.

Nuno Morna, da Comissão Coordenadora do partido na Madeira, recorda que a Comissão Europeia estabeleceu, em Julho de 2020, a possibilidade da prorrogação, por mais Três anos, para todos os Regimes de Auxilio de Estado, onde se inclui o CINM – Centro Internacional de Negócios da Madeira, mas o Governo da República “esqueceu-se” de incluir esta alteração no OE de 2021, de maneira a que esta capacidade pudesse ser executada pelo CINM.

“Ontem o Partido Socialista mostrou com clareza ao que vem. Juntou-se à extrema-esquerda para chumbar uma alteração ao OE, que permitiria aplicar o prolongamento do regime até 2023. Ao votarem contra os socialistas travaram esta hipótese, colocando-se ao lado do BE e do PCP de modo a emperrar o CINM, do qual são inimigos fidagais”, refere Nuno Morna, salientando que “as desculpas de mau pagador, vindas do PS Madeira, não convencem ninguém”.

Recorda que “as atitudes ficam com quem as toma e são marcas de carácter” e acusa o PS Madeira de “privilegiar más companhias em detrimento de princípios”.

A Iniciativa Liberal relembra que o governo PS não cumpriu com medidas inseridas no seu OE do ano transacto, nomeadamente, o pagamento das passagens aéreas de 86€; a ligação ferry Madeira-Continente; a regularização dos precários da RTP Madeira e a construção e recuperação de instalações da PSP.