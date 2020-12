Transporte marítimo entre Madeira e Porto Santo com quebra de 35%

No que aos transportes marítimos diz respeito, o destaque vai para as ligações entre a Madeira e o Porto Santo, que registou uma quebra de 35% nos primeiros nove meses do ano, entre Janeiro e Setembro, comparativamente ao mesmo período de 2019, tendo transportado 195,6 mil passageiros entre as duas ilhas.

Olhando para o terceiro trimestre do ano, o movimento de passageiros teve um decréscimo de 10,6% comparando com o mesmo período do ano anterior, fixando-se nos 137,1 mil.

Em relação aos navios de cruzeiro que passaram pelos portos da Madeira, há a registar, de acordo com a Direcção Regional de Estatística da Madeira, um total de 68 navios de cruzeiro, menos 97 do que o mesmo período de 2019.

Recorde-se que devido à pandemia, não existiu qualquer movimento de navios de cruzeiro no porto do Funchal entre Abril e Setembro de 2020.

Quanto a embarcações de recreio nas marinas da Região, há a contabilizar 749 embarcações de Janeiro a Setembro de 2020, representando um decréscimo de 49,7% em comparação com o período homólogo. Nestas embarcações contabilizaram-se 1.453 tripulantes e passageiros, menos 2.565 que em igual período do ano passado.

A variação do movimento de mercadorias nos portos da Região no 3.º trimestre do ano foi globalmente negativa em comparação com o mesmo período do ano passado (-12,6%). Para esta variação contribuiu o decréscimo observado no descarregamento (-12,1%), bem como no carregamento (-16,2%) de mercadorias. A variação homóloga acumulada foi igualmente negativa (-11,5%) e transversal às mercadorias descarregadas (-11,0%) e carregadas (-15,0%).