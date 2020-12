Aeroportos da Madeira registam quebra de 65% nos primeiros nove meses do ano

Setembro deste ano, comparativamente ao mesmo período de 2019, ficando-se nos quase 927 mil passageiros.

Se as contas forem feitas tendo em conta o terceiro trimestre de 2020, de Julho a Setembro, há a registar 302,5 mil passageiros nos aeroportos da Madeira e do Porto Santo e uma quebra na ordem dos 69,3% comparativamente ao mesmo período de 2019, aponta a Direcção Regional de Estatística da Madeira.

No que diz respeito à carga aérea os mesmos aeroportos registaram, no 3.º trimestre do ano, uma diminuição nas mercadorias descarregadas (-26,5% que no período homólogo) e nas mercadorias carregadas (-31,0%). Em termos acumulados, e em comparação com o período homólogo, verificou-se igualmente uma quebra em ambos os fluxos (-27,0% nas mercadorias descarregadas e -25,9% nas carregadas).