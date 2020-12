PS propõe redução de impostos na Madeira

O PS-Madeira pede um “estímulo forte” às empresas e aos consumidores, e um “choque fiscal” que permita utilizar todo o diferencial que a Lei de Finanças das Regiões Autónomas confere aos governos das Regiões Autónomas.

Numa conferência de imprensa promovida junto à Assembleia Legislativa da Madeira, Paulo Cafôfo, presidente do PS-M, considerou que o Orçamento Regional é “o momento certo para redução de impostos” e “criar uma almofada financeira que sirva de apoio neste momento em que precisamos de recuperar do ponto de vista económico”.

Critica a “redução tímida de impostos” presente no Orçamento da Região para 2021 e o facto de os madeirenses pagarem mais IRS do que os açorianos.

“Se nos dois primeiros escalões é verdade que houve uma redução, nos outros cinco tal não acontece”, salientou o líder socialista.

No que diz respeito ao IRC, lembrou que “se o Governo tivesse aceitado a proposta do Partido Socialista no Orçamento Suplementar, em Julho deste ano, as empresas já estariam a usufruir e a beneficiar da redução do IRC”.

A redução do IVA seria outras das medidas benéficas já que, no entender de Paulo Cafôfo era uma forma de “recuperar mais rapidamente” e tornar, a médio e longo-prazo, a economia mais competitiva.