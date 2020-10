Cafôfo louva redução do imposto sobre bebidas produzidas na Madeira

O presidente do Partido Socialista-Madeira destacou, esta sexta-feira, a importância da redução do imposto sobre o rum agrícola, a aguardente e os licores produzidos na Madeira para aumentar os rendimentos dos agricultores e empresários locais e para impulsionar a competitividade dos produtos e promoção da ilha.

Paulo Cafôfo falava esta manhã, durante uma visita do grupo parlamentar do PS ao engenho do Porto da Cruz, na qual marcaram presença o presidente da Câmara Municipal de Machico, Ricardo Franco e restante executivo, bem como o presidente da Junta de Freguesia do Porto da Cruz.

O líder dos socialistas madeirenses destacou o "trabalho excepcional" qu e tem vindo a ser desenvolvido pela unidade produtiva, que tem sido importante para o sector agrícola regional: "O rum agrícola é um activo muito importante para a própria agricultura e para os rendimentos que possibilita para as famílias madeirenses, criando também emprego nesta área", referiu Paulo Cafôfo, acrescentando que há problemas associados a esta produção, nomeadamente os custos acrescidos com os transportes, as parcelas reduzidas, a nossa pequena escala e os custos com o engarrafamento.

Por isso, salientou que é muito importante a medida estar preconizada no Orçamento do Estado para 2021, de 50% redução das taxas de imposto sobre as bebidas produzidas na Madeira e nos Açores, nomeadamente o rum agrícola, as aguardentes e os licores. De acordo com o também deputado, esta medida trará mais competitividade ao produto. "Temos aqui uma oportunidade de escoar e de promover esta excelência que é o rum agrícola da Madeira, mas também de promover a própria ilha e aqueles que são os produtos que nos distinguem no mercado global, que é muito competitivo, mas que não tem produtos com esta qualidade como os nossos", vincou.

Para Cafôfo, o apoio directo aos agricultores e aos empresários no que se refere à redução dos impostos para estas bebidas alcoólicas, bem como o apoio para o transporte "são fatores determinantes para o sucesso destes empresários, mas também para o aumento da fonte de rendimento dos nossos agricultores».

Instado a propósito do Orçamento do Estado para 2021, Paulo Cafôfo referiu que é preciso haver uma estabilidade no país, principalmente num momento como este de pandemia, pelo que "todos os esforços – sejam do Governo, sejam dos partidos da oposição – têm de estar canalizados para ultrapassarmos e darmos a volta a este momento difícil".

"A estabilidade é fundamental. Não podemos ter um Orçamento por duodécimos, isso seria muito mau nesta conjuntura. Portanto, aquilo que se espera é uma responsabilidade de todos e que este orçamento seja bom para a Madeira", rematou.