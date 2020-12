ALM cria dois prémios anuais para distinguir personalidades e apoiar projectos

A Assembleia Legislativa da Madeira vai distinguir personalidades em diversas áreas e apoiar projectos de interesse para a Região através de dois prémios no valor de 5.000 euros cada.

O ‘Prémio Emanuel Rodrigues’, com o nome do primeiro Presidente da Assembleia madeirense, vai distinguir pessoas e instituições que tenham revelado mérito no âmbito literário, histórico, científico, artístico e jornalístico, sendo atribuído a 19 de Julho, o dia da Assembleia Legislativa da Madeira.

Já o ‘Prémio + Valor Madeira’ “pretende “reconhecer trabalhos académicos realizados em Investigação e Desenvolvimento Regional”, e será entregue a 4 de Dezembro, dia do edifício sede do parlamento madeirense, adiantou José Manuel Rodrigues, salientando que uma comunidade que se preze deve “reconhecer e enaltecer aqueles que se destacam, que são motivo de orgulho e que se constituem como exemplo para todos”.

“Os júris serão compostos por instituições e personalidades de reconhecida notoriedade técnica, profissional e científica, e aos Prémios não poderão candidatar-se Deputados ou funcionários do Parlamento”, adiantou o Presidente do primeiro órgão de Governo próprio da Região que olha para estes prémios como “uma forma bonita de comemorarmos os 33 anos de parlamentarismo neste nobre edifício que, no ano de 2019, completou 500 anos”.

Foi ainda apresentada a remodelação da sala da comunicação social do Parlamento.