Milton Mendes orienta treino do Marítimo e deve assumir comando da equipa em Faro

Milton Mendes, treinador da equipa sub-23 do Marítimo, vai orientar o treino da formação principal dos verde-rubros, sessão que está agendada para esta tarde de sexta-feira (16 horas), no Complexo Desportivo da Ribeira Brava.

O técnico brasileiro, contratado esta temporada para treinar o conjunto que milita na Liga Revelação (Zona Sul), deverá também comandar a equipa A no desafio agendado para segunda-feira, contra o Farense, alusivo à 9.ª jornada da I Liga. Para o seu lugar 'salta' Ludgero Castro, treinador da equipa B, que segue até Lisboa para defrontar, amanhã, o Benfica (11 horas).

Lito Vidigal já não é treinador do Marítimo Técnico de 51 anos tinha assinado um contrato de dois anos

Estas são as primeiras mexidas operadas por Carlos Pereira depois de hoje ter estado reunido com Lito Vidigal, em Santo António, a fim de ultimar os detalhes da rescisão de contrato com o técnico de 51 anos. O presidente do Marítimo recusou prestar declarações à comunicação social, à saída do Complexo Desportivo verde-rubro, tal como Lito Vidigal.

Para já, não se sabe se Milton Mendes - que conta com passagens por Vasco da Gama, Sport Recife ou Atlético Paranaense - assume o cargo de forma interina ou se esta é a aposta definitiva do Marítimo para suceder a Lito.

Recorde-se que a formação do Almirante Reis encontra-se numa situação delicada na tabela classificativa do campeonato português. Soma sete pontos em oito jogos e não vence, em desafios a contar para a Liga, desde o dia 3 de Outubro, quando triunfou no Estádio do Dragão (2-3), frente ao FC Porto.