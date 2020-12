Autocarros transportaram 8,1 milhões de passageiros até Setembro na Madeira

A Direcção Regional de Estatística da Madeira divulgou hoje os dados relativos aos transportes na Região Autónoma da Madeira para o terceiro trimestre deste ano.

Durante esse período, de Julho a Setembro, os transportes colectivos terrestres na Madeira registaram um total de 4,1 milhões de passageiros. Nas carreiras urbanas foram transportados cerca de 2,8 milhões de passageiros e nos interurbanos 1,3 milhões.

Se olharmos para os números de passageiros deste o início do ano, entre Janeiro e Setembro de 2020, as carreiras urbanas transportaram 8,1 milhões de passageiros, menos 36,8% em comparação com o mesmo período em 2019, enquanto que nos interurbanos, contabilizaram-se 4 milhões de passageiros transportados.

Em relação aos utilizadores dos teleféricos, nos primeiros nove meses de 2020, venderam-se cerca de 228,7 mil bilhetes a utilizadores dos teleféricos da Região, registando-se uma diminuição de 68,4% comparativamente ao mesmo período do ano passado.

No mesmo período, as receitas totais foram aproximadamente de 2,5 milhões de euros, correspondendo a um decréscimo de 69,2% em termos homólogos. De sublinhar que no 3.º trimestre de 2020, o número de bilhetes vendidos não chegou a um quarto do valor de 2019 (58,7 mil, -77,2%). O volume de receitas rondou os 528 mil euros, significando uma quebra significativa de 81,1% face ao 3.º trimestre de 2019.

Por sua vez, as Conservatórias da Região registaram no 3.º trimestre de 2020 a transferência de registo de 3.120 veículos automóveis usados, 86,5% dos quais ligeiros de passageiros e 12,4% ligeiros de mercadorias. Foram também registados 32 veículos pesados, cerca de 1,0% do total. Em comparação com o 3.º trimestre de 2019, o número de registos diminuiu em 367, o que traduz um decréscimo homólogo de 10,5%. No que respeita aos primeiros nove meses de 2020, foram efetuados 7 934 registos de transferência de veículos automóveis usados, traduzindo-se numa variação homóloga de ‑21,9%.

De acordo com os dados da DREM, de Janeiro a Setembro de 2020 foram registados 1.746 acidentes de viação com intervenção policial, tendo o número de vítimas sido de 672, menos 269 que no mesmo período de 2019, o que significa uma redução de 28,6%. 614 foram contabilizadas como feridos ligeiros, 49 como feridos graves e 9 como vítimas mortais.