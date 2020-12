Até ao final do ano o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira pretende amortizar a dívida comercial e terminar 2020 dentro dos valores da dívida apresentada no final do ano passado, revelou Miguel Freitas, vogal do Conselho de Administração do SESARAM. O aumento de cerca de 22 milhões de euros nos primeiros seis meses deste ano (mais precisamente 21,78) deveu-se à situação de pandemia e à necessidade que o serviço teve de responder-lhe, justificou.

O crescimento da dívida da saúde é a manchete da edição de hoje do DIÁRIO. No final de 2019 o serviço devia 46,12 milhões de euros a fornecedores. No final de Junho o valor tinha subido para 67,9 milhões. “Grande parte dessa dívida foi para testes, EPI, nomeadamente máscaras, nalguns casos com encomendas superiores a um milhão de euros”, esclareceu o membro da direcção.

Miguel Freitas acredita que este segundo semestre não deverá agravar a situação. “Eu estou em crer que não. Neste momento o nível dever-se-á manter no mesmo nível do primeiro semestre, até com uma ligeira diminuição. E estou a contar que até ao final do ano nós consigamos reduzir, não digo para zero, que isso é impossível, mas para níveis de 2019, ou seja, não ter um aumento de dívida este ano, o que seria já um grande feito”.

O SESARAM aguarda pela transferência do Governo Regional da última tranche prevista para este ano para atingir este objectivo. O SESARAM está à espera de um financiamento através do Fundo de Recuperação da União Europeia. “Isso também tem importância neste fluxo financeiro que acontecerá em breve, espero bem”.

A subida pronunciada no primeiro semestre de 2020, particularmente no segundo trimestre, prende-se com um “aumento grande da despesa, para além das despesas normais”, fruto da chegada da pandemia em Março à Madeira. Em alguns casos houve mesmo necessidade de fazer pronto-pagamentos para equipamento de protecção individual (EPI) que estiveram em falta no mercado mundial. “Isso fez com que nós tivéssemos aumentado muito a nossa despesa e como é óbvio não tivemos o fluxo financeiro necessário, nem seria possível, para colmatar”.

O vogal do Conselho de Administração do SESARAM, responsável pela área financeira, assume que já havia dívida antes e esclarece que a dívida, apesar de existir, não está necessariamente vencida. Em alguns casos, revela, foi inscrita, mas tinha apenas dias, tendo sido reportada porque o SESARAM tem de reportar todos os meses o passivo à tutela.

Nesta questão do endividamento, a direcção do Serviço de Saúde na Madeira tem procurado salvaguardar sobretudo os pequenos fornecedores, a quem poderá fazer mais falta. Mas na dívida de 22 milhões estão empresas de todo o tipo.

Em 2021, Miguel Freitas conta voltar a outras contas. “A nossa expectativa é que no final do segundo semestre do ano que vem já haja uma maior normalidade financeira também”, revelou.