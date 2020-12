Tome nota da agenda para este sábado, 5 de Dezembro

- Hoje assinala-se o Dia Internacional do Voluntariado-

- O Partido Socialista da Madeira (PS Madeira) promove, pelas 10 horas, a apresentação do ‘Núcleo Autárquico’ no Centro de Congressos do Casino da Madeira.

- O grupo parlamentar do PSD realiza, às 11 horas, uma iniciativa junto à Escola Cardeal D. Teodósio de Gouveia, na freguesia de São Jorge.

- O Juntos pelo Povo (JPP) promove uma iniciativa política, para abordar a ‘Lei da Uber’, que terá lugar pelas 12 horas, na praça de táxis do Aeroporto Cristiano Ronaldo.

- A Comissão Nacional Justiça e Paz realiza webinar ‘Viver a Economia de Francisco, entre as 15 e as 17h.

- CAB defronta o Imortal em partida da Liga masculina de Basquetebol, pelas 16 horas, no Pavilhão do CAB.

- O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 16h30, a exposição ‘Natal no Universo – O Sagrado e o Profano’, patente no Universo de Memórias de João Carlos Abreu, sito à Calçada do Pico 4.

- Concerto Ensemble XXI da Orquestra Clássica da Madeira, pelas 18 horas, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

- A Associação Orquestra Clássica da Madeira dá início ao 'Dezembro Barroco'. Um conjunto de cinco concertos - que visa homenagear os compositores barrocos - que arranca, este sábado, pelas 18 horas, no Museu Quinta das Cruzes.