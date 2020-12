Hoje há recital no Baltazar Dias

A Associação Amigos do Conservatório de Música da Madeira apresenta esta sexta-feira, no Teatro Municipal Baltazar Dias, às 18 horas, o concerto jubilar 300.º, integrado nas Festas de Natal e de Fim do Ano

Robert Andres e Honor O’Hea actuam num recital para piano a quatro mãos, cujo programa representa uma viagem pelas paisagens sonoras de vários países e tradições musicais: a obra do compositor alemão Schumann, inspirada na poesia oriental traduzida pelo poeta alemão Rückert; uma obra alusiva à época natalícia de Liszt, cujos três andamentos incluídos evocam música de Natal da Alemanha e Provença, tal como o conhecido 'Adeste Fideles'; e três danças repletas de charme e carácter castelhano de Moszkowski, a o 'Voo do moscardo' de Rimski-Korsakov com os ritmos de boogie-woogie, de Jack Fina.

O duo, composto por dois professores do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Honor O’Hea e Robert Andres actua desde 1995, apresentando-se a quatro mãos e dois pianos, e tem sido entusiasticamente acolhido pela crítica musical e pelo público em mais de quinze países.

O evento conta com o apoio da Secretaria Regional de Turismo e Cultura/DRT.