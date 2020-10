Funchal aposta em Festival Cultural Sénior

A Câmara Municipal do Funchal volta a apostar no Festival Cultural Sénior, a 29 e 30 de Outubro, no Teatro Baltazar Dias.

Nesta sexta edição, o Festival reúne utentes dos Ginásios Municipais da Barreirinha, São Martinho e Santo António e ainda do Centro Comunitário do Funchal e da Universidade Sénior do Funchal.

Madalena Nunes, Vereadora com o pelouro do Envelhecimento Activo na Autarquia, realça um festival que “já faz parte da agenda anual das actividades dos nossos espaços seniores” e, pelo sexto ano consecutivo, dá visibilidade ao trabalho desenvolvido pelos utentes que os frequentam ao longo de todo o ano nas áreas do teatro, canto e dança.

“Esta edição comtempla a transmissão dos espectáculos através das redes sociais, permitindo chegar a um público mais abrangente, e de modo a cumprir com todas as regras de segurança recomendadas pelas autoridades de saúde. Embora condicionados pela limitação do espaço, faz todo o sentido continuar com a realização deste festival muito acarinhado pelos utentes e pelos seus familiares”, refere a vereadora, salientando que este evento vai “ao encontro da visão que temos para a população sénior, para o envelhecimento activo e com qualidade de vida”.

O Festival Cultural Sénior será composto por dois espectáculos, na quinta e sexta-feira, entre as 15h e as 17h. Os bilhetes têm um custo simbólico de dois euros e podem ser adquiridos na bilheteira do Teatro Municipal.