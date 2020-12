Trânsito não denuncia que é sexta-feira

É sexta-feira, um dia habitualmente um pouco mais complicado no trânsito, esta manhã a não fazer sentir particularmente a pressão crescida. A via rápida não apresenta problemas de maior, revelando a habitual pressão nos acessos da Boa Nova, Santo António e São Martinho e nas saídas do Campo da Barca e Santo António. Conte com circulação mais lenta sobretudo entre a Boa Nova e a primeira saída para o centro do Funchal.

Já à entrada no coração da cidade, a zona da Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia e rotunda do Hospital prometem tirar-lhe alguns minutos. A descida desde os Viveiros, particularmente na zona da Rua 5 de Outubro também já oferece alguma demora. A Rua da Ribeira de João Gomes e Visconde Anadia são outras artérias mais pressionadas neste início de dia.