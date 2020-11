Números que marcam esta segunda-feira

13

A Madeira registou hoje 13 novos casos positivos de covid-19, de acordo com o Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE).

5 M

Os deputados municipais do Funchal aprovaram a contração de um empréstimo no valor de 5 milhões de euros para apoiar os comerciantes afectados pela pandemia.

54

Os deputados do PSD-M eleitos, à Assembleia da República, apresentaram 54 propostas de alteração ao Orçamento de Estado para 2021 (PE2021).

21

A Direcção Regional de Estradas deu as boas vindas a 21 trabalhadores, contratados no início deste mês.

10%

Economia do mar pesa mais de 10% na economia da Região, de acordo com os divulgados hoje pela Direcção Regional de Estatística da Madeira no âmbito da Conta Satélite do Mar.

66,6 l/m2

Entre a meia-noite e as seis da manhã desta segunda-feira caíram 66,6 litros por metro quadrado no Chão do Areeiro