Plano de emergência da Família na Francisco Franco

Na próxima quinta-feira, 3 de Dezembro, decorre na Escola Secundária de Francisco Franco, às 19h15 horas e às 20h30, uma acção de sensibilização e de formação sob o título 'Plano de emergência da Família'.

A actividade pretende informar e promover uma cultura de segurança de forma a sensibilizar os formandos para as medidas de autoprotecção e familiar como factor essencial na sobrevivência pessoal e familiar.

"Num contexto atípico quer a nível de saúde, causado na pandemia covid-19, quer em intempéries, com registos anormais de catástrofes naturais, é necessário estar informado do papel de cada um como indivíduo e/ou como parte de uma família. Sendo assim, o Eng.º Pedro Nascimento, em representação do Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira, irá facultar esclarecimentos sobre artigos e planos de sobrevivência, o uso das tecnologias aliada ao digital para mantermo-nos informados e como salvaguarda de documentação essencial. Pretende-se com isto, dotar os formandos com instrumentos úteis na sua salvaguarda, bem como com os que lhes são próximos", escreve a escola em comunicado.

A iniciativa é coordenada por Ana Paula Coelho e surge no âmbito da Mediação dos Cursos de Informática e Sistema – Cursos EFA.