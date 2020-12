Jardim integra comissão de honra para 40.º aniversário da morte de Sá Carneiro

A Comissão de Honra para o 40.º aniversário da morte de Francisco Sá Carneiro foi hoje divulgada e integra antigos primeiros-ministros e líderes do PSD, bem como os ex-presidentes dos Governos Regionais Alberto João Jardim e Mota Amaral.

A lista, reunida e divulgada pelo Instituto Francisco Sá Carneiro, é encabeçada pelo Presidente da República e antigo líder do PSD, Marcelo Rebelo de Sousa, integra 31 nomes e destina-se a assinalar, ao longo do próximo ano, iniciativas e atividades que irão evocar a memória do fundador do partido.

Além de ex-líderes como Francisco Pinto Balsemão, Cavaco Silva, Durão Barroso, Manuela Ferreira Leite, Pedro Passos Coelho, Pedro Santana Lopes (que até já saiu do PSD), Rui Machete e o atual presidente do partido, Rui Rio, esta Comissão de Honra conta com nomes como os de Alexandre Relvas, António Capucho, Ângelo Correia, Carlos Carreiras, Carlos Coelho, Carlos Pimenta, João Salgueiro, Leonor Beleza, Rui Vilar, Francisco Sá Carneiro (filho) ou as históricas militantes do PSD Conceição Monteiro e Virgínia Estorninho, entre outros.

Para evocar os 40 anos da morte do seu fundador, o Instituto Francisco Sá Carneiro (IFSC) lançou, em 27 de novembro, uma campanha de 'outdoors' com frases marcantes do antigo primeiro-ministro e reeditou, em conjunto com a Alêtheia Editores, o 1.º volume dos textos de Sá Carneiro, a "Ala Liberal", estando ainda previsto o lançamento de outro livro, de Alexandre Mestre "Sá Carneiro e o Desporto", em conjunto com a Primebooks.

O IFSC lançou ainda uma exposição virtual em português e inglês sobre vida e obra do fundador do PPD/PSD.

Na sexta-feira, em que se assinalam os 40 anos da queda do avião em que viajava em Camarate, o IFSC fará uma emissão especial nas suas redes sociais ao longo do dia, desde as 9:30 à meia-noite, com testemunhos, documentários, entrevistas e muitas imagens de arquivo de Francisco Sá Carneiro. A emissão terminará com uma conferência com o antigo líder do PSD/Madeira Alberto João Jardim, seguindo-se a exibição do filme "Snu".

Ao longo do próximo ano, o Instituto irá continuar a promover um conjunto alargado de eventos, sob o lema "Sá Carneiro - 40 Anos Depois", que se iniciam com a constituição desta Comissão de Honra.

Para a presidente deste organismo ligado ao PSD, a eurodeputada Maria da Graça Carvalho, "relembrar Sá Carneiro, 40 anos depois, é recordar o homem, o estadista, o democrata, o político visionário que sempre colocou Portugal acima de tudo o resto".

"Relembrar a sua obra e assinalar o seu legado é permitir que os jovens de hoje conheçam uma figura ímpar da democracia nacional e o possam tomar como exemplo no seu dia a dia, nos seus percursos de vida. É ainda manter vivo um pensamento político que continua a ser tão atual e pertinente nos dias de hoje como era há quatro décadas atrás", defendeu.

Em 04 de dezembro de 1980, Francisco Sá Carneiro, então primeiro-ministro, e Adelino Amaro da Costa, ministro da Defesa, morreram na queda do avião Cessna quando partiram de Lisboa para um comício de campanha no Porto, assim como a tripulação e restante comitiva: Snu Abecassis, Manuela Amaro da Costa, António Patrício Gouveia, Jorge Albuquerque e Alfredo de Sousa.

Inicialmente, o motivo da queda foi atribuído a um acidente, mas, anos mais tarde, após várias comissões parlamentares de inquérito, ganhou força a tese de atentado, nunca tendo sido incriminados os suspeitos da alegada sabotagem da aeronave.