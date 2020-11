Covid-19 e PSD são assuntos destacados nos jornais nacionais

Expresso:

- "Covid: Norte pior do que Madrid, Paris e Milão"

- "500 militares vão ajudar no rastreio de infetados"

- "Equipa de Elvira Fortunato inventa painéis solares portáteis"

- "Francisco Sá Carneiro recorda a morte do pai há 40 anos"

- "Aparelho do PSD apoia Rio no acordo com o Chega"

- "Sócrates processa credores do BES que lhe pediam indemnização"

- "Docentes dos PALOP a passar fome em Portugal"

- "70% dos docentes com cancro sofrem tratamentos desnecessários"

- "Moçambique: Nampula funciona como centro de refugiados"

- "Diretor das prisões não quer máscaras"

- "Alojamento local a subir"

- "Portugal já é o 4.º produtor de vinho"

- "Juros em mínimos"

- "Mais desemprego"

- "Patrões queixam-se"

Correio da Manhã:

- "Obras do Estado derrapam 106 milhões: Tribunal de Contas caça desvios em contratos públicos"

- "À beira da rutura: Aumento de casos entope cuidados intensivos"

- "Novo estado de emergência com recolhimento seletivo"

- "Diploma permite encerramento de empresas e confinamento compulsivo"

- "Travada saída de profissionais do Serviço Nacional de Saúde"

- "Um em cada quatro professores em grupos de risco"

- "Benfica: Darwin infetado com covid-19"

- "Sondagem CM: Direita com Rui Rio não chega ao Governo"

- "Empresa de defesa: Alfeite sem dinheiro para subsídio de Natal"

- "Condomínio de Luxo: 'Limpam' 70 mil euros em joias e relógios"

- "Região Norte: 55 recuperaram de surto de legionella"

- "Lucas ansioso por jogar no Benfica"

- "Sporting: Amorim alerta equipa"

- "FC Porto: Grujic apanha susto"

Público:

- "[Covid-19] Metade dos portugueses não considera 'adequadas' medidas do Governo"

- "Operador rodoviário admite recrutar motoristas na Venezuela e Cabo Verde para pagar menos"

- "Congresso: PCP não fará testes nem medição de temperatura"

- "Novo livro: Cinquenta rostos para um cânone da literatura portuguesa"

- "Nova lei: Restaurantes podem ser multados por não separar o lixo"

- "Conselho Europeu: Ninguém cede no braço-de-ferro que põe 25 contra dois"

Jornal de Notícias:

- "Dezenas de crianças adotadas foram devolvidas ao Estado"

- "Azeredo assinou 'no escuro' detenção do ex-diretor da PJM"

- "Corrupção: Inspetores da ASAE anulavam multas a restaurantes"

- "Corpo de vítima de covid entregue à família errada"

- "Autárquicas: PSD tenta bastonário dos médicos para o Porto"

- "Empreitadas: Obras extra custaram 106 milhões desde 2017"

- "Superior: Sete mil candidatos a bolsas no interior"

- "Pandemia galopante na população com idade escolar"

- "Moto GP: Bancadas vazias dão prejuízo milionário"

- "Benfica: Weigl e Darwin infetados, mas sem sintomas"

Jornal i:

- "O ópio do povo: As chamadas de valor acrescentado são a fortuna de uns e a ruína de outros"

- "Suíça pede a cidadãos para assinarem testamento vital"

- "Eduardo Miranda, presidente da Associação do Alojamento Local em Portugal: 'O alojamento local foi um bode expiatório'"

- "Covid: Medidas mais duras e feriados sem deslocações"

- "Tribunal afirma que violação do confinamento não constitui crime"

- "Moto GP: Temporada histórica vê os últimos raios de sol no Algarve"

Negócios:

- "Bloco afunda após voto contra no Orçamento"

- "Entrevista a Vasco Rato: 'Se o PSD morrer, morre. Com muita pena minha'"

- "Como vai ser a aviação depois da pandemia"

- "45% dos portugueses já perderam rendimentos por causa da crise"

- "IVA: Laboratórios e hospitais mantêm isenção para compras covid"

- "PSI-20: Só 56% das cotadas usam critérios de diversidade na gestão"

- "Emergência: Vem aí o fecho de empresas e confinamento compulsivo"

- "Turismo: Grupo Madre encerra quatro dos seus seis hotéis"

O Jornal Económico:

- "Leilões de energia solar em Portugal estão na mira da Comissão Europeia"

- "[Comissário europeu para a Economia] 'Portugal está muito mais forte do que na crise anterior"

- "Setembro provou que exportadores conseguem aumentar depressa vendas externas"

- "Estado de Emergência: Presidente abre porta a renovações sucessivas para 'esmagar a curva' da pandemia"

- "Correios: 'Suspense' sobre nova concessão e entrada do Estado deixam CTT sem destino certo"

- "Orçamento do Estado: Governo quer travar impacto orçamental de coligações negativas"

- "Confederações: Frente patronal unida apresenta hoje queixas sobre OE2021 a Costa"

- "Garantia na Efacec: Novo Banco, BCP e CGD vão executar estado angolano em 30 milhões"

- "Vacina: Uma injeção na esperança não faz milagres"

Record:

- "Benfica: Darwin infetado e Weigl também: Uruguaio testa positivo após ter jogado com Luís Suárez na seleção"

- "Judo: Telma Monteiro conquista a prata: Soma 14 medalhas em 14 europeus"

- "Sporting: Amorim muda defesa"

- "FC Porto: Dívida a Max saldada: Processo em tribunal não avança"

- "V. Setúbal: Sem motivos para festejar os 110 anos"

A Bola:

- "Covid apanha Darwin e Weigl: Falham pelo menos jogos com o Paredes (Taça de Portugal) e Rangers (Liga Europa)"

- "Vitória de Setúbal: 110 anos de história e um futuro incerto"

- "Lucas Veríssimo pressiona Santos"

- "FC Porto: Zenit entra forte na corrida por Hulk"

- "Sporting: Juventus aperta o cerco a Nuno Mendes"

- "Judo: Telma Monteiro de prata"

O Jogo:

- "'Taremi, Toni e Evanilson vão dar alegrias', Soares dá a bênção aos sucessores na primeira grande entrevista desde que deixou o FC Porto"

- "Benfica: Covid-19 ataca as águias"

- "Sporting: Plata tarda em pegar"

- "Braga: 'Vamos dar mais atletas à seleção', Paulinho assegura que há matéria prima de qualidade na Pedreira"

- "Motores: Oliveira teve guarda de honra"

- "Cinco semanas a cem à hora: Agenda dos dragões prevê 11 jogos até ao final do ano"