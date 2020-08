Público ocupa muros para ver as 'máquinas em verificações'

As verificações administrativas e técnicas continuam na Avenida Sá Carneiro, mais propriamente na Praça CR7 e no pontão norte do Porto do Funchal.

O muito público que se fez deslocar até à baixa da cidade do Funchal, continua a escolher o melhor lugar para assistir a todas as movimentações que marcam esta tarde do Rali Vinho Madeira. São muitos os que escolhem os muros para ver as máquinas, bem como tirar fotos para um dia mais tarde recordar.

Deixamos aqui algumas fotos das verificações técnicas.