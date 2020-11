Tome nota da Agenda desta sexta-feira

- O Grupo Parlamentar do CDS-PP Madeira aborda assuntos de interesse para a população da Madeira e do Porto Santo, às 10h, na Sala de Imprensa da Assembleia Legislativa Regional. O líder parlamentar, António Lopes da Fonseca e a deputada Ana Cristina Monteiro irão prestar declarações.

- O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 11 horas, a obra em curso, no Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira, de modernização da rede de combate a incêndios.

- A CMF apresenta às 15h, nos Paços do Concelho do Funchal, a iniciativa ‘Eu Compro Local’, promovida pela Autarquia, em parceria com a ACIF. A iniciativa não terá qualquer custo para as lojas aderentes e visa estimular o consumo no comércio local durante os meses de Dezembro, Janeiro e Fevereiro, ajudando os comerciantes a mitigar as dificuldades que o sector atravessa.

- O presidente do Governo Regional participa, pelas 17 horas, na cerimónia da tomada de posse dos novos membros do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados e do Conselho de Deontologia da Madeira, eleitos no passado dia 27 de Novembro de 2019. Recorde-se que a causídica Paula Margarido foi eleita presidente do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados.

- A Universidade da Madeira acolhe, às 18 horas, uma conferência-concerto de violoncelo a cargo da Prof. Doutora Almudena González Brito, da Universidad de La Laguna (ULL) e do Conservatorio Superior de Música de Canarias (Espanha).

Com o tema ‘Encontros entre as Musas e Narciso - Estudos transversais audiovisuais aplicados a uma curta-metragem musical de criação de Floria Sigismondi’, o evento realiza-se no Auditório da Reitoria da UMa.

- O Museu Henrique e Francisco Franco será palco, a partir das 19 horas, de uma actuação protagonizada por músicos da Orquestra Clássica da Madeira.

- O Centro Cultural John dos Passos volta a ser palco da iniciativa Encontro com o Cinema. O filme ‘A criança zombie’, de Bertrand Bonello é exibido às 21h30

- Termina esta sexta-feira as comemorações da Semana Europeia do Teste VIH-Hepatites que se realizaram desde o dia 20 de norte a sul do país. O Funchal associa-se à iniciativa e permite fazer o rastreio do VIH e hepatites através de duas associações: a Abraço e a Fundação Portuguesa ‘A Comunidade Contra a Sida’. Os testes são gratuitos, rápidos e anónimos.