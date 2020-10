Barreto conta ter 40 milhões na Linha SI Funcionamento

O secretário regional da Economia conta ter até final do ano com 10 milhões de euros na Linha SI Funcionamento querendo juntar a essa verba mais 30 milhões em 2021. Uma espécie de ‘kit de sobrevivência” à crise pandémica que garantirá apoio ao funcionamento e despesas relacionadas com contratos e obrigações das empresas, conforme classificou esta manhã durante a visita que efectuou a uma firma do sector automóvel sediada na Ribeira Brava.

Também hoje o governante frisou que abre uma nova fase de candidaturas ao Programa de Apoio às Iniciativas Empresariais das micro e pequenas empresas da Região, o Inicie+. É assim que se chama a medida de apoio financiada pela reutilização de ajuda reembolsável concedida no âmbito do Programa Intervir+.

Mas antes, Rui Barreto admitiu que a tutela aprendeu com alguns erros, sobretudo burocráticos prometendo maior celeridade nos procedimentos, minimizando críticas apontadas pelos empresários: “Só quem não aprende é burro”. No entanto, o governante lembra que existem linhas dentro do quadro jurídico ou legal que não podem ser beliscadas.

“Bem que gostaria ir mais além do que aquilo que fomos, mas tenho de respeitar de respeitar a legislação e não posso tomar medidas ilegais, mas estamos a tornar os processos mais ágeis, mais simples, no limite do que é possível”, expressou, sublinhando que à data de encerramento da primeira fase de candidaturas à Investe RAM, foram derramados 58 milhões de euros nas empresas da Região.

Nesta visita o governante fez-se acompanhar pelo presidente do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, Duarte Freitas, e pelo presidente da Madeira Parques Empresariais, Gonçalo Pimenta, uma oportunidade para sublinhar que a Investe RAM permitiu manter "26 mil postos de trabalho", em todos os municípios estando disponíveis "42 milhões de euros, ou seja", o valor que não foi utilizado de um fundo tabelado na casa dos 100 milhões de euros.