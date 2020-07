Secretaria da Economia esclarece que 150 projectos de startups regionais foram aprovados

A secretaria regional da Economia esclarece que do universo de 3.320 empresas apoiadas, já foram aprovados pelo IDE cerca de 150 projectos de stratups regionais, ou seja, mais do triplo das empresas mencionadas num estudo levado a cabo pela Coimbra Business School e que dava conta de que "Madeira é a região do país com menor número de startups apoiadas".

A secretaria tutelada por Rui Barreto afirma que desconhece por completo o conteúdo do estudo em causa, bem como os pressupostos em que o mesmo assenta.

"Importa salientar que, conforme informação veiculada na notícia, o estudo realizado pela Coimbra Business School refere-se ao ano de 2017, sendo que o quadro comunitário de apoio e, nomeadamente, o Programa Operacional Madeira 14-20, termina no final do corrente ano", refere em comunicado.

Por isso, indica que "relativamente ao número de empresas apoiadas com fundos europeus, no âmbito do quadro comunitário em vigor, de referir que o Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IDE), entidade gestora dos fundos na Região, já aprovou, desde 2014 até à presente data, 3.331 candidaturas, superando o montante de 104 milhões de euros".

Termina afirmando que, "em termos de taxa de compromisso e de execução dos fundos da União Europeia, até 30 de Junho de 2020, o PO Madeira 14-20 apresentava uma taxa de compromisso na ordem dos 90%. Em termos de taxa de execução dos fundos comunitários, a Madeira apresenta 60% de execução, situando-se 10 pontos percentuais acima da média nacional que ronda os 50% de execução".