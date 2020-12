Madeira pagou um milhão por projectos criados fora. Esta é a manchete do diário desta quarta-feira. Região entregou fundos europeus e regionais a duas empresas de um grupo espanhol para implementar projectos experimentais em países como a Suazilândia.

Renovar a esperança. Sem a azáfama de outros anos, por causa da pandemia, e com a ‘bênção’ da chuva, muitos optaram por ver as iluminações sem sair do carro. Feriado de ontem não provocou a habitual enchente nos centros comerciais. Também os políticos vivem um Natal diferente. As reportagens para ler nesta edição.

Laurissilva recupera estatuto. Órgão da UNESCO eleva classificação da floresta, outra das notícias em destaque.

Confinados há oito meses em Samoa. Pescadores do Paul do Mar retidos nas ilhas do Pacífico devido à covid. Conheça a história.

PS vai propor alterações ao Orçamento. Cafôfo considera que a proposta do Governo tem “pouco impacto” para famílias e empresas. É outro dos assuntos em destaque no DIÁRIO desta quarta-feira.