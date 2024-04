25 de Abril de 1974 reforçado nas ruas

Bom dia. O dia seguinte ao povo sair à rua para celebrar os 50 anos do 25 de Abril de 1974 é hoje o maior destaque dos jornais nacionais.

No Público:

- "O povo saiu à rua"

- "25 de Abril de 2024. O dia em que a Avenida da Liberdade foi pequena de mais"

- "Marcelo quer discutir passado colonial"

- "Partidos dividem-se entre a 'traição' e o já 'vem tarde'"

- "Entrevista: SIM avisa que problemas nas urgências 'já se estão a repetir'"

- "Espanha. Investigação a mulher de Sánchez deverá ser arquivada"

- "50 anos. Música de intervenção, som revolução, canções d'aqui e d'agora"

- "Mark Blyth: 'Não é claro que as taxas de juro tenham curado esta inflação'"

No Jornal de Notícias:

- "Barão das criptomoedas capturado em Portugal"

- "Unidos na rua, divididos no parlamento [Comemorações dos 50 anos do 25 de Abril]"

- "Produção de cereja regista quebra até 70%"

- "Matosinhos. Novos parcómetros dividem lojistas"

- "Trissomia 21: Esperança de vida multiplicada por seis"

- "Regiões. Ministro promete reforçar CCDR"

- "Música. Loyd Cole encantado por regressar a Portugal"

- "FC Porto. Pinto da Costa segura Sérgio por mais quatro anos"

No Correio da Manhã:

- "PGR e presidente do Supremo são os mais bem pagos. Saiba quanto ganham professores, enfermeiros, médicos assistentes e muitos mais"

- "CM revela salário base de topo de 40 profissões do Estado"

- "Mar de gente. Todos, todos, todos na festa da Liberdade"

- "Filho vê a mãe morrer durante viagem de sonho"

- "FC Porto. Maioria dá vitória a Villas-Boas"

- "Benfica. Portugueses despedem Schmidt"

- "Sporting. Gyokeres e Amorim são os melhores da Liga"

- "Trazia droga. Procurador guineense detido em Lisboa"

- "Ataque informático. Vídeo porno exibido nas ruas de Fafe"

- "Caso Rúben Aguiar. 'Destruiu-me a vida', diz ao CM vítima do cantor"

No Diário de Notícias:

- "25 de Abril 50 anos. Liberdade: 'Nunca vi nada assim'. Milhares encheram a avenida para celebrar a revolução"

- "Marcelo ignora ataques da direita a pagamentos às ex-colónias"

- "Relatório. Portugal tem a 8.ª maior carga fiscal sobre o trabalho nos países da OCDE"

- "Bruxelas. Segundo mandato em risco? Von der Leyen e as polémicas em torno do 'nome forte' para a Comissão Europeia"

- "Imigrantes: 'Inépcia política', diz Presidente da República sobre criação da AIMA"

- "Cinema. 'Tive de olhar para o ténis como uma coreografia', diz Zendaya em entrevista"

No Negócios:

- "Preço das casas subiu mais de 10% em 130 concelhos"

- "Entrevista a Jorge Miranda: Alusão ao socialismo na Constituição da República 'já caducou'"

- "Entrevista a Carlos de Matos Gomes: 'A grande falência do 25 de Abril foi a incapacidade de criar uma cidadania responsável'"

- "PSI mantém-se na rota dos lucros mas resultados vão arrefecer"

- "Taxa turística de Lisboa é das mais altas da Europa"

- "Carga fiscal sobre trabalho está a crescer desde 2019"

- "Nazaré da Costa Cabral: 'O momento parece ser favorável a um novo ciclo de PPP'"

- "As suas finanças. Um consultório para esclarecer as dúvidas"

No O Jornal Económico:

- "Saudi Telecom procura parceiro nacional para comprar Altice Portugal"

- "Galp valoriza-se 26% em quatro dias e torna-se rainha da bolsa"

- "IGF deteta 91 milhões de euros em transferências indevidas para 41 fundações"

- "Et cetera. 50 anos de Democracia, conquistas e desafios. É tempo de balanço"

- "Miranda Sarmento tem de escolher novo administrador para o Fundo de Resolução"

- "Desafios e tendências do imobiliário vão estar em debate em evento do JE no dia 30 de abril"

- "Quem é Quem nos Seguros e Special Report Indústria Farmacêutica"

- "Margarida Marques, eurodeputada: 'Quadro orçamental equilibrado visa garantir margem para investir'"

- "Primeiro desafio do IRS marca o tom para a legislatura"

- "Pedro Sánchez ameaça deixar Governo em Espanha"

No A Bola:

- "Sporting põe em marcha plano Amorim. Potenciais vendas e reforços cirúrgicos identificados em Alvalade"

- "'Schmidt vai voltar a ser campeão no Benfica', Jonathan Soriano, antigo avançado treinado pelo alemão, deixa promessa"

- "FC Porto. 'Não estou agarrado ao lugar', Sério Conceição renova por quatro épocas"

- "Pinto da Costa assume falha: 'Houve atraso de 10 ou 12 dias assumido à UEFA'"

- "Taremi motiva nova queixa em tribunal"

- "'Sporting é uma equipa de autor', Renato Paiva [treinador de futebol]"

- "Inglaterra. Bernardo assiste em goleada do City"

- "Liga revelação. Estoril campeão"

- "Judo. Catarina Costa bronze, Diana Monteiro sétima nos europeus de Zagreb"

- "Entrevista A Bola. 'Precisei de ajuda para sair do buraco', Emanuel Silva"

No Record:

- "Amorim chuta para a frente. Viagem a Londres sem explicações no dia do regresso aos treinos"

- "Benfica. Águia agrada a Pubill"

- "FC Porto. Acordo assinado. Renovação à condição até 2029.

- "'Não estou agarrado ao lugar", Sérgio Conceição"

- "Pinto da Costa: 'Fui criticado por não o ter feito antes'"

- "Divida por Taremi em tribunal. Empresa reclama 230 mil euros"

- "Estoril conquista Liga Revelação"

- "Europeu de Judo. Catarina Costa de bronze"

E no O Jogo:

- "FC Porto. 'Não estou agarrado ao lugar'. Renovação até 2028 foi oficializada, com Conceição a deixar garantia a dois dias das eleições"

- "Pinto da Costa 'É um homem do passado recente, do presente e vai continuar a ser o homem do futuro'"

- "Guarda-redes mantém-se no boletim clínico às portas do jogo com o Sporting. Expectativa por Diogo Costa"

- "Ciclismo. Corredor da Credibom-LA Alumínios foi mais forte em Trancoso. Emanuel Duarte sorri de amarelo"

- "Emoção de volta hoje com etapa entre Trancoso e Vila Nova de Poiares"

- "Sporting. SAD vai segurar núcleo duro para convencer treinador a ficar. Varandas promete craques a Amorim"

- "Matheus Reis em dúvida para o Dragão, Adán fora"

- "Benfica. Espanhol é hipótese para aumentar concorrência na lateral direita. Marc Pubill para 'apertar' com Bah"

- "Schmidt com teste de calibre Champions frente ao Braga"