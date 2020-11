Sete novos casos e 100 suspeitos em análise na Madeira

De acordo com o boletim epidemiológico há sete novos casos positivos a reportar na Madeira, passando a Região a contabilizar 714 casos confirmados de covid-19 desde o início da pandemia. Todos estes casos são de transmissão local, na sua maioria associados a contactos de casos positivos anteriormente identificados, sendo que os contactos de três destes casos encontram-se ainda em investigação por parte das autoridades de saúde.

Sobre os casos confirmados, a assinalar que três dizem respeito a um docente e duas crianças (com idades entre os 11 e os 15 anos), que frequentam dois estabelecimentos de ensino nos concelhos do Funchal e um no concelho de Santa Cruz, cujos planos de contingência estão activos. Também um dos casos diz respeito a um profissional das forças de segurança.

73 alunos das escolas do Caniço e da Levada ficam em casa De acordo com a última actualização da Secretaria Regional da Educação relativamente à situação pandémica nos estabelecimentos de ensino da Região, um total de 73 alunos das escolas do Caniço (25) e da Levada (48) terão de ficar em casa.

Hoje há também a reportar mais sete casos recuperados, pelo que a Região passa a contabilizar 536 casos 'curados'. Feitas as contas são 169 os casos activos, dos quais 47 são casos importados identificados no contexto das actividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 122 são casos de transmissão local. Relativamente à residência dos casos ativos, 28 são não-residentes e 141 são residentes na Região.

Casos Confirmados Casos Activos Casos Recuperados Óbitos 714 169 536 2

No total, há também a destacar 100 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, três provenientes da operação de rastreio do aeroporto da Madeira e 97 relacionadas com contactos com casos positivos, situações reportadas à linha SRS24 ou pelo SESARAM. Investigações epidemiológicas estão em curso.

A assinalar que três das situações que se encontram em estudo dizem respeito a profissionais do SESARAM, EPERAM. Os contactos destes profissionais no contexto dos cuidados de saúde, incluindo os utentes internados nos respetivos serviços, já foram identificados e testados, sem que fossem identificados novos casos.

Relativamente ao isolamento dos casos activos, 27 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 140 em alojamento próprio e duas pessoas encontram-se internadas na Unidade Polivalente dedicada à covid-19 e um doente na Unidade de Cuidados Intensivos.

Quanto à vigilância activa de contactos de casos positivos, 1.355 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo. No que respeita a vigilância de viajantes, 6.263 pessoas estão também a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação Madeira Safe.

Testes nos portos e aeroportos

No contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, há a reportar um total cumulativo de 109.237 colheitas para teste à covid-19 realizadas até às 18h30 de hoje.

No total, as amostras processadas no laboratório de Patologia Clínica do SESARAM para teste de PCR ascendem a 173.326.

Câmara de Lobos, Funchal, Santa Cruz, Machico e Ribeira Brava

Os sete novos casos de transmissão local abrangem pelo menos cinco concelhos da Região. Sabe-se que dois casos reportam-se ao concelho de Câmara de Lobos, sendo os restantes atribuídos ao Funchal (1), Santa Cruz (1), Machico (1) e Ribeira Brava (1), sendo que no relatório da covid-19 não está especificado a que concelho de residência está atribuído o sétimo caso de infecção divulgado esta quarta-feira.