União SAD entregou hoje novo plano de salvação no tribunal do Funchal

Deu entrada hoje no Juízo de Comércio da Comarca da Madeira um novo pedido de Plano Especial de Revitalização (PER) para o Clube Futebol União da Madeira, Futebol SAD. É uma nova tentativa de salvar a sociedade anónima desportiva, que tem a sua actividade fortemente condicionada devido dívidas no valor de cerca de quatro milhões de euros e depois de em Maio passado o Tribunal da Relação de Lisboa ter confirmado a rejeição do primeiro plano para reequilíbrio das contas.

Contactado pelo DIÁRIO, o presidente do conselho de administração da SAD e do Clube de Futebol União, Sérgio Nóbrega, reconheceu a entrega deste PER e explicou os objectivos: "Esta decisão visa proteger a empresa, os postos de trabalho e manter a actividade, o que só se consegue com equilíbrio. Para isso é necessário suspender as penhoras e outras diligências executivas, permitindo por essa via devolver a estabilidade necessária a esta actividade, protegendo a empresa da deterioração da respectiva situação financeira, patrimonial e contabilística que podem pôr em causa uma instituição de utilidade pública com 107 anos de história". O mesmo responsável disse estar confiante na aprovação do novo plano, que é essencial para "reestruturar o passivo da empresa que se encontra numa situação económica muito difícil como é público".

A acção que deu entrada esta manhã no tribunal indica 11 credores do Clube Futebol União da Madeira, Futebol SAD, desde antigos técnicos e atletas a empresas de contabilidade, passando pelo antigo presidente e accionista Jaime Ramos.