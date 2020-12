Mais de 10 milhões em estragos devido ao temporal

No seu DIÁRIO desta terça-feira, 29 de Dezembro, saiba que foram estimados mais de 10 milhões em estragos: São Vicente já tem estimativas ao temporal à reconstrução de empreitadas, reparação de quilómetros de rede de água potável e apoios às famílias da Ponta Delgada e Boaventura. É um investimento que ultrapassa o orçamento municipal.

Ainda sobre este tema, pode ler também que os bombeiros certificados desenvolveram “trabalho de excelência” no resgate e apoio.

O destaque fotográfico da primeira página traz a devida vénia a quem se distinguiu pelo mérito e talento em 2020. Numa edição de balanço do ano, recordamos a memória dos que partiram e deixam saudades. Conheça ainda as frases marcantes de 2020.

No desporto, acompanhe o rescaldo do jogo do Marítimo. Os verde-rubros venceram em Vila do Conde (1-3), afastaram-se da zona de descida e estão mais perto da Europa.

Com o fim do ano a aproximar-se, fique a saber que a contagem regressiva é novidade no ‘fogo’. Espectáculo pirotécnico no Funchal terá novidades antes da meia-noite. Hoje começam as montagens dos postos físicos. Num ano em que o conselho é para “ver o fogo em casa”, Governo cria ‘bolsas de segurança’ para mais de 10 mil pessoas.

