Vacinas devem chegar à Madeira no último voo de amanhã

Segundo a SIC Notícias, as 9.750 doses da vacina da Pfizer/BioNtech deverão chegar à Madeira no último voo de amanhã.

A vacinação deverá começar logo na manhã do dia 31 de Dezembro.

Inicialmente tinha sido anunciado que as vacinas chegariam entre os dias 28 e 29 mas tal não veio a acontecer devido a atrasos no laboratório da farmacêutica, na Bélgica.

Ontem, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, dizia que não tinha confirmação do dia em que as 9.750 doses chegariam à Região.

Estas primeiras vacinas vêm num voo directo de Bruxelas e destinam-se a profissionais de saúde e utentes dos lares de idosos.

A Madeira já terá garantido doses suficientes para vacinar toda a população, nos próximo meses. A vacinas serão pagas pelo orçamento regional.