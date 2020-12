Superfícies frontais de fraca actividade passam esta semana pela Madeira

Esta semana o Arquipélago da Madeira deverá registar a “aproximação e passagem” de duas “superfície frontais de fraca actividade” a exemplo da verificada durante a madrugada desta segunda-feira – ocorrência de precipitação, sobretudo na costa norte da Madeira, mas também nas regiões montanhosas e em Porto Santo-, prevendo-se que tal ocorra na quarta-feira, dia 16, “entre o fim da manhã e o meio da tarde” e no próximo sábado, dia 19, “durante a tarde”, revela Victor Prior, delegado regional do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na Madeira.

No geral e até ao próximo domingo, o meteorologista adianta que “o céu deverá apresentar-se em geral muito nublado e deverão ocorrer períodos de chuva ou aguaceiros em geral fracos, mais prováveis nas regiões montanhosas e na costa norte da ilha da Madeira e em Porto Santo, associados às superfícies frontais frias”.

Em relação ao vento, o meio desta que é a última semana do Outono deverá ser o período mais ventoso deste final de estação. “O vento será, em geral, fraco a moderado (10 a 30 km/h), soprando pontualmente forte (até 40 km/h) nas terras altas, em especial durante a tarde do dia 16 (quarta-feira)”, destaca.

Outonais vão continuar as temperaturas do ar, que até ao próximo fim-de-semana deverão proporcionar mínimas de 15/16 graus e máximas de 20/22 graus, no Funchal. No topo da ilha, as temperaturas no Areeiro estima-se que venham a variar entre 5/6 graus de mínima, e 8/10 graus de máxima.

No mar, como normalmente, estará com mais ondulação na costa norte da Ilha da Madeira e Porto Santo, onde são esperadas “ondas com altura significativa de 2,0 a 3,5 m”, enquanto na costa sul, a previsão marítima é de “ondas de 1,0 a 1,5 m”.