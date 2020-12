Diversos raios atingem solo da Madeira

Foram vários os raios nuvem-solo que atingiram, na última hora, a superfície terrestre da Madeira. De acordo com informação recolhida pela rede de detectores do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), verificaram-se diversas descargas eléctricas que tocaram no chão em concelhos como Funchal, São Vicente, Câmara de Lobos, Santa Cruz e Ponta do Sol.

Num dia marcado pela intensa actividade eléctrica, foram detectados pelo IPMA, pelas 13h15, dois raios nuvem-solo na Ponta Delgada, seguindo-se outro nos Canhas, às 13h55. A essa mesma hora também foram registados dois relâmpagos que atingiram o solo do Jamboto (Funchal) e da encosta dos Socorridos (Câmara de Lobos).

Mais de 22.500 relâmpagos em apenas 7 horas Resultado do ‘festival eléctrico’ ocorrido entre as 5 e o meio-dia, com grande incidência na parte norte da Madeira

A rede de detectores de trovoadas instalada na Madeira também identificou dois raios nuvem-solo junto ao Hospital Dr. João de Almada, no Monte, e um raio nuvem-solo na Rua do Matadouro, no Funchal. Além destes, também foi detectado um relâmpago que atingiu o solo do Santo da Serra, na Levada da Serra do Faial.