O comandante dos Bombeiros do Porto Moniz e São Vicente disse, ao DIÁRIO, que a situação no concelho de São Vicente, mas precisamente nas freguesias da Ponta Delgada e da Boaventura, exige muita cautela.

“Temos de preservar as vidas e qualquer passo em falso pode ser fatal”, explicou, porque dada a intensidade da chuva, que continuar a cair na costa norte, também os trabalhos de apoio às populações precisam de ser bem pensados.

Artur Fernandes garantiu que estão em constante articulação com a Protecção Civil, o Governo e a autarquia da São Vicente e pede à população que, dentro do possível, “mantenha a calma”.

Nas freguesias mais afectadas, a corporação já tem meios disponíveis para socorrer as populações e aguarda a melhoria no estado do tempo, que se prevê para o final da tarde. “Só aí poderão fazer um reconhecimento profundo”.