Governo vai analisar casos para ver se nova estirpe do vírus passou pela Madeira

O presidente do Governo Regional revelou, esta segunda-feira, na conferência para anunciar novas medidas de contenção à pandemia, que a Região vai efectuar, em colaboração com Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, "uma análise genética a um conjunto de casos" de modo a determinar se a nova estirpe do vírus detectada no Reino Unido "já passou" pela Madeira.

Miguel Albuquerque confessa que, devido ao impacto no turismo, estamos perante "uma situação complicada", mas assegura que "em primeiro lugar está a saúde e a segurança dos madeirenses".