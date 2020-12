Mercado Abastecedor dos Prazeres reforça oferta a 19 e 20 de Dezembro

Para compensar o facto deste ano não se realizar a tradicional Noite do Mercado, a Câmara Municipal da Calheta e o Mercado juntaram esforços para assinalar aquele que seria um fim-de-semana com festa pela noite dentro.

Assim, esta sexta-feira e sábado (dias 19 e 20 de Dezembro), o Mercado Abastecedor dos Prazeres funcionará com um horário mais alargado, permitindo que a população possa fazer as suas compras calmamente evitando enchentes no recinto.

Nestes dois dias, o espaço manterá as suas portas abertas entre as 9 e as 16 horas.

A destacar também, nesse fim-de-semana, a realização de uma Feira de Artesanato.

No recinto, serão montadas seis barraquinhas de artesanato, onde cestarão disponíveis peças originais para oferecer ou complementar a decoração lá de casa.

O objectivo da organização é, “não só disponibilizar uma oferta complementar à população mas, sobretudo, valorizar os agricultores e os artesãos locais”.

No local, existirão ainda duas barracas de ‘take-away’.

Resta dizer que o Mercado Abastecedor dos Prazeres encontra-se aberto todos os domingos, das 8 às 13 horas.