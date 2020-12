Condutor bate e abandona local

Uma família no Estreito da Calheta foi surpreendida ao encontrar a sua viatura estragada e procura informações para tentar chegar ao autor do acidente, um condutor que bateu e abandonou o local. O choque terá acontecido ao final da tarde de ontem, estimam entre as 18h45 e as 19h15.

O carro em causa, um Renault Cio, estava estacionado no Caminho da Igreja, quando foi atingido por um outro automóvel, ficando com alguns danos, como pode ser comprovado pelas fotografias.