Câmara da Calheta entrega prendas de Natal a 800 crianças do concelho

O Município da Calheta irá entregar prendas de Natal a 800 crianças do concelho.

Este ano, não haverá, como habitualmente, o Convívio de Natal para as crianças do Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico, mas o presidente Carlos Teles estará, na próxima quinta-feira, dia 17 de Dezembro, pelas 11 horas, na EB1/PE de Ladeira e Lamaceiros (Arco da Calheta) para proceder à entrega simbólica das prendas.

Os restantes presentes chegarão às respectivas escolas.