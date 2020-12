PSD Porto Moniz demarca-se do incidente na Assembleia

O PSD do Porto Moniz demarca-se do incidente que aconteceu esta tarde na Assembleia Municipal que decorreu no Centro de Ciência Viva, onde dois agentes da PSP da esquadra local chegaram a ser chamados à sessão ordinária para identificar, alegadamente um deputado municipal, mas dirigentes locais recordam que “José Barroso não é deputado municipal”, mas um fervoroso militante social-democrata que habitualmente assiste às reuniões.

Ambrósio Jardim, líder bancada do PSD-M, considera “ridículo” o episódio que motivou acesa discussão entre munícipe e o presidente do município, afirmando que não se revê na postura nem nos modos como o assunto foi tratado num órgão em que o debate político deve manter uma linha de elevação por parte dos intervenientes.

No final o presidente da Assembleia, Lino Conceição, colocou à votação um voto de protesto e de repúdio pelo incidente tendo merecido a unanimidade dos deputados (PS, PSD e Melhor Porto Moniz).