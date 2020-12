Oito mortos e mais de 15 feridos em explosão de viatura em Cabul

Pelo menos oito pessoas morreram hoje e mais 15 ficaram feridas devido à explosão de uma viatura armadilhada em Cabul, anunciaram as autoridades afegãs.

"Os terroristas perpetraram um ataque na cidade de Cabul. Infelizmente, oito dos nossos compatriotas foram mortos e mais de 15 outros ficaram feridos", disse o porta-voz do Ministério do Interior afegão, Tariq Arian.

Segundo fonte que trabalha no setor da segurança, a explosão ocorreu no oeste da capital.

Mulheres e crianças estão entre as vítimas mortais, precisou.

"Foi uma poderosa explosão que causou grandes danos em casas próximas", disse um funcionário do Ministério da Saúde afegão.

Filmagens do incidente mostram pelo menos dois carros em chamas, com colunas de fumo negro espesso.

A violência no Afeganistão tem vindo a aumentar, com os talibãs a efetuarem ataques quase diários às forças governamentais nas últimas semanas, principalmente nas zonas rurais, apesar das conversações de paz que estão em curso desde setembro em Doha.

Estas conversações foram suspensas até 5 de janeiro.

Ambas as partes ainda não chegaram a acordo sobre a agenda das conversações.

Ao abrigo de um acordo separado com os talibãs, alcançado em fevereiro em Doha, os Estados Unidos concordaram em retirar todas as suas tropas do Afeganistão até maio de 2021 em troca de garantias de segurança e de um compromisso dos rebeldes de falar com Cabul.

Os negociadores talibãs estiveram no Paquistão na sexta-feira para se encontrarem com o primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, que apelou para uma redução da violência e um cessar-fogo.