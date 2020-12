Dois voos de Londres cancelados, Wizz Air mantém ligação

Foram cancelados os dois voos previstos para hoje da EasyJet e da British Airways com origem em Londres e destino à Madeira, o primeiro a ligar o aeroporto de Gatwick e o segundo o de Heatrow. A Wizz Air, companhia aérea de baixo custo húngara que começou a voar recentemente para o Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo, é a única que mantém a viagem, está já no ar, sendo esperada a aterragem pelas 10h10. As transportadoras aéreas estão cancelar as ligações devido à detecção de uma nova estirpe do coronavírus na Inglaterra, mais contagiosa.

A primeira ligação prevista para hoje era da EasyJet, companhia que baixo custo que ligava a capital britânica à Região através do voo U2 8135, com chegada às 10h55. Está cancelada. A segunda é a viagem da referida da Wizz Air que segue inalterada. O avião descolou de Lutone esta manhã às 6h35. Não há indicação se transporta passageiros ou se vem numa viagem para repatriamento. A terceira ligação era a da British Airways, que tinha previsto o voo BA 2784, deveria aterrar em Santa Cruz às 13h45, não partiu de Heatrow.

Em relação às partidas da Madeira com destino à Inglaterra, apenas a ligação da British Airways está oficialmente cancelada neste momento. No entanto, a da EasyJet também não se deve realizar. Já a Wizz Air tem partida com destino a Londres – Luton às 10h45 com o voo W9 5156.