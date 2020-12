Aviões do Reino Unido chegam quase vazios para levar turistas de regresso a casa

Os voos provenientes do Reino Unido, que foram cancelados na manhã desta segunda-feira, estão a aterrar no Aeroporto Internacional da Madeira praticamente vazios. O principal objectivo da vinda à Madeira passa por levar 'de volta a casa' aqueles que já se encontravam na Região.

O voo da Jet2 rumo a Edimburgo está prestes a descolar da pista madeirense. Permanece na placa a aeronave da Bristish Airways que, tal como o DIÁRIO já avançou, viu os seus passageiros impedidos de desembarcar numa acção conjunta do SEF e PSP.

PSP e SEF impedem desembarque de passageiros britânicos na Madeira Dezenas de passageiros estão retidos a bordo de duas aeronaves no aeroporto da Madeira

Entretanto, está prestes a aterrar mais um voo da Bristish Airways, proveniente de Londres, e daqui a pouco um outro da Jet2, vindo de Manchester. Em ambos os voos o número de passageiros deverá ser reduzido.

De recordar que, ontem, o Governo da República anunciou medidas restritivas à entrada de passageiros provenientes do Reino Unido em território nacional. As restrições implicam que só possa aterrar em Portugal os passageiros que sejam cidadãos nacionais ou cidadãos legalmente residentes em Portugal. Além disso, têm de apresentar, na chegada, o comprovativo de realização de teste laboratorial para rastreio à covid-19 com resultado negativo ou então realizar o teste no aeroporto, cumprindo isolamento até obter resultado.