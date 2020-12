EasyJet antecipa venda de viagens para o Inverno 2022

A easyJet coloca à venda os voos para o Inverno de 2022 mais cedo do que nunca. Assim, os clientes têm a possibilidade de reservarem com antecedência e fazerem grandes economias nos voos para as férias.

Além disso, disponibiliza também outras opções para aqueles cujos planos de viagem foram interrompidos devido à pandemia, e permite fazer novas reservas até à Primavera de 2022.

A easyJet adicionou mais de 36 milhões de lugares e 200.000 voos para que os clientes agora tenham a possibilidade de reservar com antecedência e economizar nos voos para o próximo ano.

Os voos agora disponíveis abrangem o período de 1 de Outubro de 2021 a 26 de Março de 2022 para que se possa reservar e ter acesso a um valor excepcional para centenas de destinos.

Além disso, os clientes também podem passar as reservas existentes para este período, caso precisem, com a garantia de que não será aplicada uma taxa de alteração, caso esta aconteça dentro de 14 dias antes da partida.

Sabemos que os planos de férias de muitas pessoas foram interrompidos este ano, por isso decidimos colocar antecipadamente à venda a nossa programação de Inverno para 2022, de maneira a que os nossos clientes possam fazer planos para o próximo inverno reservando uma nova pausa ou reorganizando os seus planos de viagem, com ainda mais datas e destinos para escolher". José Lopes, director geral easyJet Portugal

Com voos já à venda até 26 de Março de 2022, todos cujos planos de viagem foram afectados pela pandemia, agora têm mais opções para refazer a sua reserva.

Os clientes agora podem alterar seus voos gratuitamente e os que tiveram voos cancelados continuam a ter direito a alteração gratuita, voucher ou reembolso.