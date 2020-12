"Mais do que fazer interessa a qualidade com que se faz" , diz Eduardo Jesus

O secretário regional de Turismo e Cultura assinou esta segunda-feira um protocolo com a Associação Académica da Universidade da Madeira. Na cerimónia, que teve lugar no no Colégio dos Jesuítas, no Funchal, Eduardo Jesus, enfatizou o papel crucial da associação na cultura madeirense: "A cultura precisa e reclama o envolvimento de todos. O Governo Regional faz a sua parte, os agentes culturais fazem a sua parte, a Associação Académica tem o seu espaço e está a fazer a sua parte e é o contributo de todos estes intervenientes que resultam no fortalecimento que a cultura deixa para a sociedade".

O governante salientou a vertente de editora e de publicação, mas não só, uma vez que "existem muitos projectos da associação académica que não se esgotam nas publicações". Ou seja, em resumo, "tem envolvido competência, saber , e tem envolvido um grande rigor na produção deste conhecimento".

O secretário regional destaca que "mais do que fazer, interessa a qualidade com que se faz e a associação académica tem sido um exemplo nessa caminhada".

E não apenas pela qualidade dos livros apresentados, mas por ser um "projecto com uma função social alargada. Não se trata apenas da publicação de obras ou da produção de conhecimento, mas está integrado num sistema que não se esgota neste momento Há uma preocupação social muito grande, de apoio aos jovens mais carenciados e esse é sem dúvida um outro contributo que interessa sempre ser lembrado e deve ser enfatizado".

"O protocolo que agora assinamos tem a função de vos apoiar e entendemos esse apoio como um investimento que estamos a fazer à cultura da Madeira e aos mesmo tempo entusiasmá-los na prossecução destes projectos que são todos eles válidos e que sem os mesmos a sociedade já não passa", realçou ainda.

Além de ter entre os seus objetivos formar o estudante a vários níveis, a Associação edita e publica livros como aconteceu recentemente com o volume 6 da coleção “História da Madeira – Século XX”, de Rui Carita.